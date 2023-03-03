Roberto Mancini'den Zaniolo yorumu | Video
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, bomba bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Şu anda İtalya Milli Takımını çalıştıran Roberto Mancini, öğrencisi Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendirdi.
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