Roberto Mancini'den Zaniolo yorumu | Video

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Ocak transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, bomba bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Şu anda İtalya Milli Takımını çalıştıran Roberto Mancini, öğrencisi Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendirdi.