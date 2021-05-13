Şampiyon kim olacak? 'Beşiktaş'ın en az 3 gol bulması gerekiyor! Galatasaray...'

A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Göztepe - Beşiktaş maçı ile Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Galatasaray'ın kendi sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u farklı geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Taner Karaman, Beşiktaş'ın en az 3 gol bulması gerektiğini belirtti. Son dakika Beşiktaş haberleri...