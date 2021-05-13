Şampiyon kim olacak? 'Beşiktaş'ın en az 3 gol bulması gerekiyor! Galatasaray...'
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
01:13
'Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkması teknik direktör hatası oldu!' 13.05.2021 | 12:44
05:29
01:31
01:01
00:33
05:23
02:00
05:24
01:18
Dünyaca ünlü futbol yıldızlarından Mescid-i Aksa'daki İsrail vahşetine tepki 11.05.2021 | 14:56
00:37
Fenerbahçeli futbolcu Thiam'dan Mescid-i Aksa paylaşımı 11.05.2021 | 14:52
01:26
Trabzonspor'a eski Barcelonalı! Cristian Tello ile görüşmeler başladı... 10.05.2021 | 19:54
04:24
Adana Demirspor'un Bombacı İbosu "1994 yılındaki takım ruhunu gördüm" 10.05.2021 | 16:00
01:59
Mesut Özil'den, Suriyeli yetimlere iftar sofrası | Video 10.05.2021 | 13:11
06:31
Hangi takım şampiyon olur? Canlı yayında favoriyi açıkladı! 10.05.2021 | 11:06
01:33
04:12
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Kolay olmayacak..." 09.05.2021 | 21:57
09:25
07:20
00:57
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı kararları doğru mu? 08.05.2021 | 21:57
A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Göztepe - Beşiktaş maçı ile Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Galatasaray'ın kendi sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u farklı geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Taner Karaman, Beşiktaş'ın en az 3 gol bulması gerektiğini belirtti. Son dakika Beşiktaş haberleri...