Video Spor Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video

Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video

Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video
16.05.2021 | 08:30

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Beşiktaş'lı futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın, gözyaşlarını tutamadı.

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