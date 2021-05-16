Şampiyonluk sonrası Sergen Yalçın ve futbolcuların sevinç gözyaşları | Video

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Beşiktaş'lı futbolcular ve teknik direktör Sergen Yalçın, gözyaşlarını tutamadı.