Şenol Güneş: Oyuncularımın karakterlerini sahada görmek istiyorum
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağımız İtalya maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Güneş, "Oyuncularımın yeteneklerini ve karakterlerini sahada görmek istiyorum.Olağan dışı bir şey istemiyorum. Korakor oynamaya çalışacağız" dedi.