Video Spor Serdar Sarıdağ: Kiralık oyuncuların faydasından çok riski var

Serdar Sarıdağ: Kiralık oyuncuların faydasından çok riski var

Serdar Sarıdağ: Kiralık oyuncuların faydasından çok riski var
20.07.2020 | 19:56

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A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Hattı programında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Kiralık oyuncuların faydasından çok riski var." ifadelerini kullandı.

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