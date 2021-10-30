Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı sonrası hakeme sert eleştiri!

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a karşı 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ligde 3. mağlubiyetini aldı. Tartışmalı pozisyonların var olduğu zorlu mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...