Sergen Yalçın'dan kaleci açıklaması!

Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli hocası Sergen Yalçın, maçın ardından transfer çalışmalarına değinerek şöyle konuştu: "Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz" dedi.