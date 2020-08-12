Son dakika: Barcelona'da corona virüsü şoku!
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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'da corona virüsü şoku yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre Katalan ekibinde yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları açıklandı. Buna göre İspanyol devinde bir kişide corona virüsü tespit edildi.