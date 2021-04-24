Son Dakika Haberi: Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu Oldu! | Video

Olimpiyat ikincisi, şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir kez daha tarih yazdı. Grekoromen stilde 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayalp, ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi'yi 10-1, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Rumen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi. Finalde de Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça rahat bir mücadele sergileyen Kayaalp, minderden 3-1 galip ayrılarak altın madalya kazandı.