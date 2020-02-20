Son dakika! Trabzon'da sokakta kavga eden genç kızlara vatandaştan skandal hareket |Video
Son dakika haberi... Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 genç kızın sokaktaki kavgasına bir vatandaşın tokatla müdahale etmesi tepki çekti! Sokak ortasında tanımadığı bir yetişkin erkekten tokat yiyen genç kız ise olaya bakın nasıl tepki gösterdi...
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