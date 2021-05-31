THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'a döndü!
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Son dakika spor haberleri: THY EuroLeague'de şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Mavi-beyazlıların havaalanında oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Bu özel anların ardından Başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, "3 yıldır bunu bekliyorduk. Sonunda şampiyon olduk. Tüm oyuncularımı, ekip arkadaşlarımı ve ekran başında bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.