Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli yurda döndü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türkiye'ye döndü. Büyük coşku ile karşılanan Busenaz, "Türk kadını olmaktan, türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Yangınımızda çalışanlara, evleri barklara yananlara, canı küçücük bile olsa acıyan herkese umut ışığı olsun" dedi.