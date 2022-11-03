Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
02:34
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
02:53
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
01:14
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:22
04:45
Trabzonspor - Ferencvaros Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:20
00:26
00:25
Kante, Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı seçti | Video 03.11.2022 | 09:11
11:09
Jorge Jesus: "Avrupa Ligi’ni kazanamayacağımızı biliyoruz" | Video 31.10.2022 | 00:54
03:25
12:00
01:37
İstanbulspor - Fenerbahçe CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:47
01:35
Beşiktaş - Ümraniyespor CANLI İZLE | İLK 11'LER 30.10.2022 | 09:46
01:01:22
08:02
08:02
04:45
10:06
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:48
04:45
Jorge Jesus, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu | Video 28.10.2022 | 00:25
00:16
Sivasspor - Cluj UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
00:16
Fiorentina - Başakşehir UEFA Konferans Ligi Maçı EXXEN TV 8,5 CANLI İZLE 27.10.2022 | 16:36
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, H Grubu 6. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Saat 20:45'te başlayacak olan maçta temsilcimiz Trabzonspor'un kazanması ve grubu 2. sırada tamamlaması halinde son 32 turunda yoluna devam edecek. Maç öncesi Ferencvaros 10, Trabzonspor'un 6 puanı bulunuyor. Trabzonspor - Ferencvaros maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.