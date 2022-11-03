Trabzonspor - Ferencvaros Maçı CANLI İZLE EXXEN

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, H Grubu 6. hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Saat 20:45'te başlayacak olan maçta temsilcimiz Trabzonspor'un kazanması ve grubu 2. sırada tamamlaması halinde son 32 turunda yoluna devam edecek. Maç öncesi Ferencvaros 10, Trabzonspor'un 6 puanı bulunuyor. Trabzonspor - Ferencvaros maçını CANLI olarak https://www.exxen.com/tr adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.