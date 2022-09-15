Trabzonspor - Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN CANLI İZLE

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında kendi evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Trabzonspor - Kızılyıldız maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.