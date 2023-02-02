Trezeguet: "Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç" | Video
Trabzonspor’un Mısırlı golcüsü Mahmoud Trezeguet, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, “Önemli olan benim gol atmam değil, en önemli olan Trabzonspor’un üç puanı alması” dedi.
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