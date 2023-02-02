Video Spor Trezeguet: "Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç" | Video
Trezeguet:

Trezeguet: "Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç" | Video

02.02.2023 | 08:38

Trabzonspor’un Mısırlı golcüsü Mahmoud Trezeguet, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, “Önemli olan benim gol atmam değil, en önemli olan Trabzonspor’un üç puanı alması” dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın futbolcusu Trezeguet, önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirerek, "Takım olarak mücadele ettik ve şükürler olsun ki kazandık. Bu şekilde de devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir çok şans ürettik ama burada önemli olan şans üretebilmemiz. Asıl sorun şans üretemezsek, pozisyon üretemezsek olur. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç. Umarım taraftarlarımızın desteğini alabileceğimiz bir maç olur. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şehre dönerek mutlu edeceğiz. Elimden gelenin en iyisini vermeye, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon sonuna kadar da bunu yapmaya devam edeceğim ve takıma yardımcı olmaya devam edeceğim. Önemli olan benim gol atmam değil, önemli olan Trabzonspor'un üç puanı alması" dye konuştu.

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