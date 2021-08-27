UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor | Video
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI YAYIN izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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FENERBAHÇE- GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE