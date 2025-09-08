Vincenzo Montella: "Bütün sorumluluk bana ait" | Video 08.09.2025 | 09:17 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybedilen İspanya maçındaki farklı mağlubiyetin performansa dayalı olduğunu belirterek, "Duygusal anlamda bu maçı çok hissettik ama o duyguları yönetemedik" dedi. Montella, ayrıca hedeflerinde bir değişiklik olmadığını Dünya Kupası'na katılmak istediklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk ederken sahadan 6-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella, "Son yıllarda oyuncularımızla birlikte birçok başarıya imza attık. Bu maçı daha fazla hissettiği için oyuncularımız kontrol edemediği için kendi performanslarının altında kaldılar. Hepimiz çok üzgünüz. İlk yarıda fırsatlar yakaladık. Gole çeviremedik. Rakip üst üste goller buldu. İkili mücadelelerde kazandığımız ikili mücadele yoktu. Avusturya maçında olduğu gibi bu maçtan da gerekli dersler çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinde bir değişiklik olup olmadığıyla ilgili Montella, "Bizim hedefimiz inancımızla birlikte değişmeyecek. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ne gerekiyorsa yapacağız. İspanya'nın kalitesini hepimiz biliyorduk. Pozisyon yakalıyorsanız değerlendireceksiniz. Rakip bir anda değerlendiriyor. Maç içinde inancınızı da kaybediyorsunuz belki zihinsel tarafı toparlanmanız gerekiyor. Tekrardan çalışacağız. Tekrardan gerekli performansı ortaya koyacağız" diye konuştu.

"DUYGUSAL ANLAMDA BU MAÇI ÇOK HİSSETTİK AMA O DUYGULARI YÖNETEMEDİK"

"Alınan sonucun performans mı, seviye farkı mıydı?" sorusuna İtalyan teknik adam, "Performansla alakalıydı. Bu bir sınavdı, seviyemizi test etmek için. Bazen seviyenizi artırmak için bu tür maçların yaşanması gerekiyor. Çok üzgünüz taraftarlar için, başkanımız için. Duygusal anlamda bu maçı çok hissettik ama o duyguları yönetemedik" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN SORUMLULUK BANA AİT"

İspanya'nın saha içinde birçok çözüm üretebilecek potansiyelde olduğuna vurgu yapan 51 yaşındaki teknik adam, "Karşımızdaki rakibin her anlamda çözüm üretebilecek bir takım olduğunu görebiliyoruz. Bütün sorumluluklar bana ait. Bu maçlardan sonra suçlamak kolay oluyor. Bu şekilde bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BELKİ KOLAY OLMAYACAK AMA ORADA (DÜNYA KUPASI) OLACAĞIZ"

İspanya teknik direktörünün basın toplantısında bugünkü sonucun bir sürecin ürünü olduğu sözlerinin hatırlatılmasına Montella, "Hedefimiz her zaman gelişmek. Son 2 senede bunu gösterdik. Yakınmanın manası yok bu maçtan sonra. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak, ne olursa olsun. Oraya ulaşmak istiyoruz. Çocukluktan gelen takıma karşı mücadele ettiğinizde kendi eksiklerinizi görüp çalışarak, geliştirebilirsiniz. Biz Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Belki kolay olmayacak ama orada olacağız" yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR ENDİŞEM YOK"

A Milli Takımın, geçmişte aldığı 6-0'lık skor sonrası teknik direktör değişikliği yaşandığı ve bu durumun kendisi üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmamasıyla ilgili Montella, "Hayır herhangi bir endişem yok. Sadece ekim ayına odaklanıyoruz ve ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İkinciliği garantileyerek Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" dedi.

"CAN UZUN'UN GELİŞİMİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgili, ay-yıldızlıların teknik patronu şunları söyledi:

"Can Uzun takip ettiğim futbolcu. Euro 2024'te geniş kadroya dahil etmiştik. Onun oynadığı bölgede büyük rekabet var. Gelişimini takip ediyoruz. Ona göre ileride kararımızı alacağız."