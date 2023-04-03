Vitor Hugo’dan Trabzonspor’a duygusal veda | Video
Trabzonspor’dan ayrılan savunma oyuncusu Vitor Hugo, takım arkadaşlarıyla ve taraftarlarla vedalaştı. Videolu mesajla taraftara seslenen Hugo, “Şehirden ve kulübümüzden inanılmaz sevgi ve şefkat gördük ve dolayısıyla şu an veda ederken kalbimde de bir sızıyla ayrılıyorum” dedi. Trabzonspor’da 3 yıldır forma giyen ve ülkesi Brezilya’da yaşayan annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönme isteği duyan Vitor Hugo, ülkesinin takımlarından Bahia’yla anlaştı. Bordo mavili takımla sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden oyuncu, kulüple ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Taraftarların benimsediği oyuncu, videoyla bordo mavili taraftara seslendi.
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