Video Spor "Yabancı sınırının ertelenmesi sevindirici"

"Yabancı sınırının ertelenmesi sevindirici"

13.08.2020 | 13:14

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını bir yıl ertelemesi ile ilgili konuştu. Üneş, ""Yabancı sınırının ertelenmesi sevindirici" ifadelerini kullandı.

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