Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını bir yıl ertelemesi ile ilgili konuştu. Üneş, ""Yabancı sınırının ertelenmesi sevindirici" ifadelerini kullandı.