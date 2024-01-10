AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi | Video 10.01.2024 | 14:22 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA bir ilki daha başardı. AKSUNGUR İHA bu sefer de TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor TEI-PD170 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Konuya ilişkin TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından "41 kere maşallah" etiketiyle yapılan paylaşımda AKSUNGUR İHA'nın 41 saatlik uçuşundan kesitlere yer verildi.