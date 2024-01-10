AKSUNGUR İHA, milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi | Video
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
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