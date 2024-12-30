Şehrin gürültüsünden uzak, müzik ve eğlenceye yakın! HUAWEI FreeBuds Pro 4 30.12.2024 | 15:15 Huawei Freebuds Pro 4 İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 90’ları bulduğu anlarda gürültü engelleme teknolojisiyle stres bükücü gibi iş görüyor. Hiç bitmeyen trafik ve inşaat sesinden kurtulmanızı sağlıyor. Hızlı şarj ve uzun pil ömrü dışında her telefona kolayca kuruluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gürültü engelleyen kablosuz kulaklık yarışı kullanıcının konforunu artırıyor. Üstelik şehrin gürültüsünden uzaklaştırarak izlediğiniz veya dinlediğiniz içeriğe odaklanmanızı sağlıyor. Peki HUAWEI FreeBuds Pro 4 gibi modern kulaklıklar, bu teknolojilerin birleşimi sayesinde şehrin karmaşık ses ortamında bile kullanıcıların ses deneyimini nasıl optimize ediyor? Bu, yoğun trafikte, rüzgarlı bir sahilde ya da kalabalık bir kafede bile kristal netliğinde bir ses deneyimini nasıl sağlıyor? Aktif Gürültü Engelleme, çevreden gelen ses dalgalarını algılamak için kulaklık üzerindeki mikrofonları kullanıyor. Ardından, bu ses dalgalarının zıt frekansını oluşturarak istenmeyen sesleri "nötrleştiriyor." İstanbul'da hiç bitmeyen Trafik, inşaat sesleri ve

kalabalık insan sesleri gibi sürekli düşük frekanslı gürültüler ANC teknolojisiyle büyük ölçüde azaltılabiliyor. ANC algoritmaları, rüzgarın ürettiği düzensiz ses dalgalarını analiz ediyor ve bu sesleri bastırmak için optimize edilmiş bir karşı sinyal oluşturuyor.



GÜRÜLTÜ İZOLASYONU YAPIYOR

Kulaklık tasarımındaki malzemeler ve yapılar, dış seslerin kulağa ulaşmasını fiziksel olarak sınırlar. Örneğin, şekil hafızalı köpük kulaklık uçları kulağa tam oturur ve sesi fiziksel olarak bloke ediyor. Kulaklıkların iyi bir izolasyon sağlaması, çevredeki sabit gürültülerin büyük kısmını engeller ve ANC teknolojisiyle birleşerek etkili bir deneyim sunuyor.

Kemik iletimli mikrofonlar, sesin doğrudan kullanıcının çene veya kafa kemiği yoluyla iletilmesini sağlıyor. Bu yöntem, ortam seslerini (örneğin rüzgar veya kalabalık gürültüsünü) dışarıda bırakarak yalnızca insan sesine odaklanıyor. Telefon görüşmeleri sırasında çevresel seslerin karışması engelleniyor. Kalabalık kafelerde, rüzgarlı sokaklarda veya toplu taşımada, çevreden gelen sesler yapay zeka tarafından tanımlanıyor ve bastırılıyor. Modern kulaklıklarda birden fazla mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, hem kullanıcının sesini hem de çevresel gürültüyü algılar ve bu bilgiyi birleştirerek istenmeyen sesleri azaltıyor. Özellikle rüzgar ve anlık patlamalı gürültüler (örneğin korna sesleri) bu mikrofon dizilimleri sayesinde

daha etkili bir şekilde engellenebiliyor.

UZUN PİL ÖMRÜ VE YAĞMURA DAYANIKLI

Son dönemde eksik olmayan yağmurlarda Freebuds Pro 4 kullanırken ıslanmaktan, koşarken terlemekten ve sudan korkmuyorsunuz. Ayrıca uzun

pil ömrü sayesinde günlerce kullanmak mümkün. Eğer piliniz azalırsa, hızlı şarj sayesinde kısıtlı sürede uzun bir deneyime kavuşuyorsunuz.

Uzun pil ömrü 33 saate varan kullanımıyla işlerinizi kolaylaştırıyor.FreeBuds Pro 4 modeli, gümüş tel tasarımı ve altın detaylarla bezenmiş yapısıyla lüks bir estetik sunuyor. Kulaklık sapındaki altın HUAWEI SOUND amblemi, müziğin en ince ayrıntılarına vurgu yapıyor. FreeBuds Pro 4 için 200 TL ön ödeme karşılığında 1.000 TL indirim fırsatı sunularak, kulaklıkların fiyatı 7.199 TL'ye geliyor. HUAWEI ayrıca 1 yıl boyunca kayıp kulaklık desteği ve peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sunuyor. Ayrıca AFBPROPR kupon kodu ile 300 TL'lik indirim daha sağlanıyor.