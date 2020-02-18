Video Teknoloji THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı | Video

THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı | Video

THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı | Video
18.02.2020 | 20:47

Türkiye'nin en değerli markalarından olan Türk Hava Yolları (THY), filosuna katacağı yeni Airbus A350 uçağı için sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti.

Buna göre THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna katacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı | Video 00:59
THY'den dikkat çeken paylaşım: Geri sayım başladı | Video 18.02.2020 | 20:47
Yerli Otomobil, son teknolojiyle test ediliyor | Video 01:07
Yerli Otomobil, son teknolojiyle test ediliyor | Video 17.02.2020 | 22:40
Yerli ve milli radarımız MGR Milli Gözetim Radarı Gaziantep Havalimanı'nda çalıştırıldı! | Video 00:25
Yerli ve milli radarımız MGR (Milli Gözetim Radarı) Gaziantep Havalimanı'nda çalıştırıldı! | Video 17.02.2020 | 09:43
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı 03:13
Tamir etmek istediği telefon elinde böyle alev aldı 08.02.2020 | 17:20
Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi USOM açılıyor | Video 01:33
Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi (USOM) açılıyor | Video 08.02.2020 | 12:47
Son dakika! S-400'ler için tarih verildi! Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'de yanıtladı | Video 01:02
Son dakika! S-400'ler için tarih verildi! Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber'de yanıtladı | Video 07.02.2020 | 21:30
Selçuk Bayraktar’dan AKINCI TİHA paylaşımı | Video 00:29
Selçuk Bayraktar’dan AKINCI TİHA paylaşımı | Video 04.02.2020 | 18:22
Selçuk Bayraktar'tan yeni AKINCI TİHA paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları... | Video 00:29
Selçuk Bayraktar'tan yeni AKINCI TİHA paylaşımı! Önce dua sonra sevinç çığlıkları... | Video 04.02.2020 | 15:16
WhatsApp kullananlara büyük şok! Birleşmiş Milletler, WhatsApp uygulamasını yasakladı... 05:37
WhatsApp kullananlara büyük şok! Birleşmiş Milletler, WhatsApp uygulamasını yasakladı... 02.02.2020 | 16:04
ATV ve ASPOR Online Canlı Yayınlarına Dijitale Özel Kuşaklarda Reklam Vermek Mümkün 04:43
ATV ve ASPOR Online Canlı Yayınlarına Dijitale Özel Kuşaklarda Reklam Vermek Mümkün 31.01.2020 | 18:18
Antarktika'ya düzenlenecek 4'üncü seferin eğitimleri tamamlandı | Video 09:46
Antarktika'ya düzenlenecek 4'üncü seferin eğitimleri tamamlandı | Video 30.01.2020 | 18:04
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! Yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz 01:02
Türkiye'nin Otomobili'nden yeni video! "Yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz" 20.01.2020 | 19:18
Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, ABD Las Vegas CES 2020'de teknolojinin nabzını tuttu 07:28
Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, ABD Las Vegas CES 2020'de teknolojinin nabzını tuttu 17.01.2020 | 17:09
Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte Wikipedia'nın erişime açılacağı saat... 02:23
Wikipedia erişim yasağı ne zaman kalkacak? İşte Wikipedia'nın erişime açılacağı saat... 15.01.2020 | 17:11
Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu 03:59
Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu 10.01.2020 | 22:05
Akıncı 2020'nin ilk uçuşunu tamamladı! Bayraktar o görüntüleri paylaştı 01:26
Akıncı 2020'nin ilk uçuşunu tamamladı! Bayraktar o görüntüleri paylaştı 10.01.2020 | 21:34
NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi 01:25
NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi 06.01.2020 | 22:40
İnternetten alışverişte şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! İnternetten alışveriş yaparken nelerle dikkat edilmeli? 05:35
İnternetten alışverişte şeytanın aklına gelmeyecek tuzak! İnternetten alışveriş yaparken nelerle dikkat edilmeli? 06.01.2020 | 16:39
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında yerli otomobilin fiyatı hakkında flaş açıklama! 01:39
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında yerli otomobilin fiyatı hakkında flaş açıklama! 06.01.2020 | 10:03
Liseli öğrenciler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı 07:14
Liseli öğrenciler sesi yazıya çeviren gözlük yaptı 04.01.2020 | 15:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN