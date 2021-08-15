Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor | Video

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın "yüksek güçlü lazerle" bomba imha görevinde kullanılması amaçlanıyor. Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, "TÜBİTAK BİLGEM ile yüksek güçlü lazeri Emniyet Genel Müdürlüğünün bomba imhasına yönelik bir ihtiyacını karşılamak için kullanıp kullanamayacağımızı düşünerek Songar'a entegre etmek için çalışmaya başladık." dedi.