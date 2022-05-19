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AK Parti'de görev değişimi 19.05.2022 | 18:33
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MSB’den 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı | Video 19.05.2022 | 10:34
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video 19.05.2022 | 10:27
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Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törene katıldı | Video 19.05.2022 | 10:17
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TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | Video 18.05.2022 | 10:45
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Bakan Çavuşoğlu New York'ta ''Hanım Sultanlar'' sergisini gezdi | Video 18.05.2022 | 09:01
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Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
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TSK, terör hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video 13.05.2022 | 12:32
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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
AK Parti Grup Başkanvekilliğinde görev değişimi gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç atandı.