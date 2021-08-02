CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor

CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medyadan yayınladığı bir videoda, Antalya Gündoğmuş bölgesinde çıkan orman yangınına havadan müdahele edilmediğini iddia etmişti. Böcek'e yanıt Cumhurbaşkanı Danışmanı İSmail Cesur'dan geldi. Cesur sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve: "Antalya Gündoğmuş’ta helikopterlerin nasıl vızır vızır çalıştığını gösteren 5 dakikalık bir videoyu hızlandırıp 35 saniyeye sığdırdık. Buyrun…" ifadelerini kullandı.