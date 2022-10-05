Video Türkiye İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi | Video
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi | Video

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi | Video

05.10.2022 | 14:01

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Condé Nast Traveler dergisinin kendi okuyucuları arasında yaptığı ve 240 bin kişinin oy kullandığı ankette İstanbul Havalimanı, Singapur ve Güney Kore'yi geride bırakarak dünyanın en iyi havalimanı seçildi.

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Merkezi New York ve Londra'da bulunan 32 ülkede yayın yapan Condé Nast Traveler dergisinin okuyucuları arasında yapılan dünyanın en iyi havalimanı konulu anket sonuçlandı. 240 bin okuyucunun katıldığı ankette İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı olurken, ikinci Singapur Changi Havalimanı, üçüncü sırada Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer aldı. İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, dünyanın en iyi havalimanı unvanını havalimanında düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Törende bir konuşma yapan Kadri Samsunlu, "Bugün İstanbul Havalimanı, bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları beraber kendisi de bir marka olma yolunda ilerliyor. Condé Nast Traveler okuyucularının seçim anketini önemsiyoruz. Buradaki seçiciler, bu dergiyi okuyan ve sosyal medyadan takip eden kişilerden oluşuyor. Bu seçimde 240 bin kişi oy attı. Bunun sonucunda geçen sene ikinci olduğumuz listede bu sene dünyanın en iyi havalimanı olduk. Dergi New York ve Londra merkezi 32 ülkede faaliyet gösteren tüm dünyada aylık 5 milyon dergi okurunun yanı sıra dijital alanda 16 milyon kişiye ulaşın büyük bir medya kuruluşudur. Yıllık olarak da takipçi sayısı 500 milyona ulaşıyor. Biz bu havalimanında hep önümüze bakıyoruz. Burada en önemli hedefimiz yolcularımızın unutulmaz bir deneyim yaşamaları. Yolcularımızın buradan giderken biz yolcularımızı Türk Hava Yolları'na verirken unutamayacağı bir anıyı bir tecrübeyi yanında götürmeyi sağlamalıyız" dedi.

"SENE SONUNDA 60 MİLYON YOLCUYA ULAŞACAĞIZ"
Tam kapasite ile hizmet verdikten bir sene sonra pandemi ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Samsunlu, "Pandemi bu projesinin nazarı oldu. Açıldıktan bir süre sonra pandemiye yakalandı. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın Türk Hava Yolları'nın çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün hem biz hem Türk Hava Yolları hem dirençli havayolu hem dirençli havalimanı olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bunun yanında da bu sene yazın Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerde bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için etkilenmedik. Bugün itibariyle yaklaşık 300 bin uçuşa geldik 48 milyon yolcuyu geçtik sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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