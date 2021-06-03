İşte yurt dışından paketlenerek Türkiye'ye getirilen FETÖ'cülerden bazıları

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'cüler başarılı operasyonlarla tek tek yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ'cülerin izini adım adım sürerken deyim yerindeyse hainlere nefes aldırmıyor. MİT son olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'i paketleyip ülkeye getirdi. Dünyanın dört bir yanından ülkeye getirilen örgütün kritik isimlerinin verdiği bilgiler yeni operasyonların da kapısını aralıyor. FETÖ'cülere korku salan MİT'in bugüne kadar yurt dışında yakalayarak Türk yargısına teslim ettiği hainleri hatırlayalım. İşte paketlenerek ülkeye getirilen o FETÖ'cüler...