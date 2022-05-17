Video Türkiye MSB: “Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor” | Video
MSB: “Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor” | Video

MSB: “Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor” | Video

17.05.2022 | 14:13

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Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiği kaydedildi. Yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri. Namıdiğer "Bordo Bereliler". Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz Bordo Bereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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