MSB: “Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor” | Video

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Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı | Video 17.05.2022 | 11:11
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TSK, terör hedeflerini vurmaya devam ediyor | Video 13.05.2022 | 12:32
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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
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Başkan Erdoğan hudut kartallarına seslendi | Video 08.05.2022 | 15:53
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MSB’den Anneler Günü’ne özel paylaşım | Video 08.05.2022 | 12:01
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Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni kuvvet: HANÇER ve DİNÇER | Video 04.05.2022 | 12:28
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.