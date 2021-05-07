Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. 07.05.2021 | 21:27
02:07
12:36
00:40
01:30
Hava Durumu 07-05-2021 07.05.2021 | 08:00
01:21
00:36
01:30
Hava Durumu 06-05-2021 06.05.2021 | 08:00
00:51
01:30
Hava Durumu 05-05-2021 05.05.2021 | 08:00
02:19
Kanuni Sondaj Gemisi, yeni rezervler için Karadeniz'e açıldı | Video 04.05.2021 | 17:25
01:07
HİSAR A+, yüksek hızlı hedef uçağı başarıyla imha etti | Video 04.05.2021 | 15:05
45:54
Son dakika: Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... 04.05.2021 | 11:35
00:34
Son dakika | CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal 04.05.2021 | 09:39
01:30
Hava Durumu 04-05-2021 04.05.2021 | 08:00
00:59
02:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması 03.05.2021 | 14:03
07:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi? 03.05.2021 | 13:33
02:26
Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla beklenen veriyi TÜİK duyurdu 03.05.2021 | 10:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. Patent tartışmalarıyla ilgili olarak Bakan Varank, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.