Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşının 2.dozunu oldu. Patent tartışmalarıyla ilgili olarak Bakan Varank, "Bilim insanlık yararına yapılır. Tabii ki eğer aşımızı sene sonundan önce elde edebilirsek biz bu aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız." dedi.