Video Türkiye SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada!
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada!

SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada!

20.10.2021 | 10:17

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Son dakika haberleri... Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bahçesinde art arda patlamalar!

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SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

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