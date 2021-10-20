SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
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Son dakika haberleri... Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bahçesinde art arda yaşanan patlamalara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.