SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz"
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz" 17.09.2021 | 12:12
27:59
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Hava Durumu 17-09-2021 17.09.2021 | 08:00
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Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım 16.09.2021 | 22:39
02:01
Esnaf ve çiftçiye büyük destek yolda! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti 16.09.2021 | 18:38
02:39
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Türk jetleri NATO’nun “hava polisliği” görevi sonrasında yurda döndü | Video 16.09.2021 | 13:20
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Hava Durumu 16-09-2021 16.09.2021 | 08:00
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Hava Durumu 15-09-2021 15.09.2021 | 08:00
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Kadıköy'de Camiyi yakmaya çalışan şüpheli kamerada 14.09.2021 | 21:45
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İstanbul’da silahlı saldırı! Ayaklarından vurdu ve kaçtı 14.09.2021 | 21:32
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Provokatörün oyununu polis bozdu! Evinin kapısına bu yazıyı yazmış 14.09.2021 | 20:32
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İBB 2 milyar TL peşkeş çekti! İETT’de Karabatak operasyonu 14.09.2021 | 15:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle buluşma programında önemli açıklamalar 14.09.2021 | 13:31
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Siirt'te ikna edilen terörist teslim oldu 14.09.2021 | 11:10
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FETÖ’cü Yüzbaşı gardıroptan çıktı 14.09.2021 | 10:31
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