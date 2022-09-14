SSB Başkanı Demir: “Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü yüzde 80 hafif hissettiren projemizi tamamladık” | Video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Askerimizin 40 kg'a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık. Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİĞİN EKLEM DAYANIKLILIĞINI ARTIRIYOR

Interact Teknoloji tarafından geliştirilen ve sahadan alınan geri bildirimlerin sonrasında teslimatlarına başlanan sistem Mehmetçik'in eklem dayanıklılığını artırıyor. Sistem sayesinde, yükü etkili bir şekilde yere aktararak, kullanıcısının dayanıklılığını arttırır ve tekrarlı dinamik kuvvetlerin oluşturabileceği sakatlanmalara engel oluyor. Ergonomik olarak tasarlanmış eklemler kullanıcının doğal yürüyüşüne izin veriyor. Geniş çalışma alanı, koşma, zıplama, yük taşıma, tırmanma, sürünme, çömelme ve ördek yürüyüşü hareketlerine izin veriyor. Sistemin yüksek serbestlik derecesine sahip eklemleri karmaşık insan eklem hareketleri ile ideal uyum sağlıyor. Ayarlanabilir tasarımı sayesinde geniş bir kullanıcı grubuna hitap ediyor. Sistem kolay giyilebilen ince ve vücudu saran tasarıma sahip. Sistem ayrıca, balistik kask, yelek, mühimmat kemeri ve dizlik ile uyumlu bir şekilde hareket kabiliyeti sağlıyor. Tüm sırt çantası, taktik ayakkabı ve bot çeşitleri ile kullanılabilen sistem, acil durumlar için hızlı çıkartma bağlantıları ile donatılmış bir tasarıma da sahip.