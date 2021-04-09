Video Türkiye Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip

Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip

Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip
09.04.2021 | 11:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip 06:01
Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip 09.04.2021 | 11:14
SON DAKİKA: İzmir'de KT-1 tipi askeri uçak düştü! Kurtarılan 2 pilot kamerada... Olay yerinden ilk görüntüler... 01:26
SON DAKİKA: İzmir'de KT-1 tipi askeri uçak düştü! Kurtarılan 2 pilot kamerada... Olay yerinden ilk görüntüler... 09.04.2021 | 11:18
Hava Durumu 09-04-2021 01:30
Hava Durumu 09-04-2021 09.04.2021 | 08:00
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar! 29:05
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar! 08.04.2021 | 17:00
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05:54
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı 08.04.2021 | 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Megabank fikri yapılabilir 05:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Megabank fikri yapılabilir" 08.04.2021 | 12:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 14:09
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde önemli açıklamalar 08.04.2021 | 12:36
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı 03:54
SON DAKİKA: İşten çıkarma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Kod-29 mağduriyeti ortadan kalktı 08.04.2021 | 09:46
Hava Durumu 08-04-2021 01:30
Hava Durumu 08-04-2021 08.04.2021 | 08:00
Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: Bayram sonrası... 18:44
Son dakika : Başkan Erdoğan'dan Ramazan tedbirleri açıklaması: "Bayram sonrası..." 07.04.2021 | 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 7 Nisan 2021 Çarşamba 01:30:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba) 07.04.2021 | 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul hazırlıkları tamam 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul hazırlıkları tamam" 07.04.2021 | 13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın... 04:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal sen bunları yapmış adamsın..." 07.04.2021 | 13:28
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 03:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan 'Türk Silahlı Kuvvetleri' açıklaması 07.04.2021 | 13:16
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 06:38
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert '104 emekli amiral bildirisi' tepkisi 07.04.2021 | 12:34
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 00:50
Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı | Video 06.04.2021 | 11:36
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 45:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 06.04.2021 | 11:21
Hava Durumu 06-04-2021 01:30
Hava Durumu 06-04-2021 06.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var? 19:26
SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var? 05.04.2021 | 13:41
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor' 00:29
Vatandaşlardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'İBB sosyal yardımlarda bizi ayırıyor' 05.04.2021 | 13:30

Türk Emniyet Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümüne özel Tokat İl Emniyet Müdürlüğü anonim bir Tokat Türküsüne yer verdiği belgesel tadında bir klipe imza attı. Tokat’ın tarihi ve turistik mekanlarına ait görüntülerin yer aldığı klipte, özel harekattan, asayişe, trafikten, narkotik ve bomba imha uzmanlarına varıncaya kadar tüm teşkilatın 7/24 sahada olduğu mesajı veriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA