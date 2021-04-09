Tokat Emniyeti’nden 176. yıla özel klip
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Türk Emniyet Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümüne özel Tokat İl Emniyet Müdürlüğü anonim bir Tokat Türküsüne yer verdiği belgesel tadında bir klipe imza attı. Tokat’ın tarihi ve turistik mekanlarına ait görüntülerin yer aldığı klipte, özel harekattan, asayişe, trafikten, narkotik ve bomba imha uzmanlarına varıncaya kadar tüm teşkilatın 7/24 sahada olduğu mesajı veriliyor.