107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu! Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı | Video

Antalya'da geçen 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek’i (36) av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek (31), 107 gün sonra tahliye oldu. Melek İpek’i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı. Kızları ile 107 sonra kavuşan Melek İpek’in sarılma anları duygu dolu anlara sebep oldu. Annelerini 107 gün sonra karşılarında gören çocuklar, gözyaşlarına hakim olamadı.