107 gündür beklenen kavuşma duygu dolu anlara sebep oldu! Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde sarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
01:02
00:46
Ünlü sunucu Müge Anlı'dan şarkıcıları kıskandıran yorum | Video 26.04.2021 | 18:46
04:29
At maskesi takıp denize girdi, görenler şaşkına döndü | Video 26.04.2021 | 17:02
00:43
03:36
İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde korkutan yangın | Video 26.04.2021 | 14:38
00:42
Yolun karşısına geçerken minibüsün altında kaldı. Feci kaza kamerada | Video 26.04.2021 | 14:00
03:04
Sultangazi’de hızını alamayan hafriyat kamyonu devrildi | Video 26.04.2021 | 14:00
01:22
03:22
03:22
00:45
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 26.04.2021 | 13:02
04:57
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 26.04.2021 | 12:57
00:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 26.04.2021 | 13:04
01:07
02:56
04:48
06:03
Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video 26.04.2021 | 12:11
05:42
Antalya'da geçen 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek’i (36) av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek (31), 107 gün sonra tahliye oldu. Melek İpek’i cezaevi önünde kızları ve yakınları karşıladı. Kızları ile 107 sonra kavuşan Melek İpek’in sarılma anları duygu dolu anlara sebep oldu. Annelerini 107 gün sonra karşılarında gören çocuklar, gözyaşlarına hakim olamadı.