140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 14.02.2024 | 14:32 Ankara’da gözüne kestirdiği 140 bin lira değerindeki motosikleti ittirerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Çevreyi gözetledikten sonra sitenin açık kapısından içeriye giren bir kişi, park halinde duran motosikleti ittirerek çaldı. Aracının yerinde olmadığını fark eden Fatih Aslan'ın ihbarı üzerine polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Olayla ilgili konuşan mağdur Fatih Aslan: "Hırsız, sabah binanın açık kapısından içeri girmiş. Daha önce gözlemler yaptığı da muhtemel. Eliyle koymuş gibi motosikleti almış, sürükleyerek binadan dışarı çıkarmış. 140 bin liralık değeri vardı aracın. Polise şikayette bulundum. Daha önce de yaşadığım apartmanda hırsızlık olayları oldu. Hırsızın yakalanmasını bekliyorum" dedi.