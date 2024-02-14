140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video
Ankara’da gözüne kestirdiği 140 bin lira değerindeki motosikleti ittirerek çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİNANIN AÇIK KAPISINDAN İÇERİ GİRMİŞ"
Olayla ilgili konuşan mağdur Fatih Aslan: "Hırsız, sabah binanın açık kapısından içeri girmiş. Daha önce gözlemler yaptığı da muhtemel. Eliyle koymuş gibi motosikleti almış, sürükleyerek binadan dışarı çıkarmış. 140 bin liralık değeri vardı aracın. Polise şikayette bulundum. Daha önce de yaşadığım apartmanda hırsızlık olayları oldu. Hırsızın yakalanmasını bekliyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 14.02.2024 | 14:32
05:12
04:28
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video 14.02.2024 | 14:15
00:10
Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video 14.02.2024 | 13:15
00:43
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 13:14
01:11
Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 14.02.2024 | 13:14
00:40
01:38
01:05
Drone'la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video 14.02.2024 | 12:03
05:28
00:50
Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 14.02.2024 | 11:23
02:19
Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video 14.02.2024 | 10:39
00:56
Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı | Video 14.02.2024 | 10:54
07:18
01:24
00:36
02:38
00:28
03:52
05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 14.02.2024 | 10:35