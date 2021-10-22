Video Yaşam 16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video
16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video

16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video

22.10.2021 | 12:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’i darp ettiği anlar | Video 01:34
O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video 22.10.2021 | 13:26
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 02:03
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 22.10.2021 | 12:53
16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 06:19
16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 22.10.2021 | 12:39
3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 03:03
3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 22.10.2021 | 11:40
Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 00:13
Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 22.10.2021 | 12:42
Emekli öğretmen 4’üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu 05:13
Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu 22.10.2021 | 12:11
Kâğıthane’de narkotik operasyonu 21 şüpheli tutuklandı 00:33
Kâğıthane'de narkotik operasyonu 21 şüpheli tutuklandı 22.10.2021 | 12:17
Canan Karatay’ı dolandıranlar yakalandı! | Video 00:22
Canan Karatay'ı dolandıranlar yakalandı! | Video 22.10.2021 | 11:52
Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı 05:00
Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı 22.10.2021 | 11:35
Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü 02:37
Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü 22.10.2021 | 11:12
Bayrampaşa’da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı 01:49
Bayrampaşa'da 2 milyon değerinde kaçak sigara ele geçirildi: 2 gözaltı 22.10.2021 | 10:57
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Ekim 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’da yeğeni ile kaçan karısına yalvaran kocaya tepki 18:05
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Ekim 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da yeğeni ile kaçan karısına yalvaran kocaya tepki 22.10.2021 | 10:54
Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor 04:06
Klasik otomobillerle dolu garaj, fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor 22.10.2021 | 10:36
Ceza yememek için ’kalp hastasıyım’ dedi | Video 01:31
Ceza yememek için 'kalp hastasıyım' dedi | Video 22.10.2021 | 10:42
Antalya Manavgat’ta sazlık yangını 02:22
Antalya Manavgat'ta sazlık yangını 22.10.2021 | 10:09
44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi | Video 00:57
44 milyon 660 bin makaron ele geçirildi | Video 22.10.2021 | 10:36
Ekmek alma bahanesiyle çalışanın telefonunu çaldı! 00:37
Ekmek alma bahanesiyle çalışanın telefonunu çaldı! 22.10.2021 | 10:34
Erzurum’dan Suriye’ye yardım TIR’ı | Video 00:50
Erzurum’dan Suriye’ye yardım TIR’ı | Video 22.10.2021 | 10:36
İstanbul Esenyur’ta facianın eşiğinden dönüldü; kaldırımdakiler son anda kurtuldu 00:29
İstanbul Esenyur'ta facianın eşiğinden dönüldü; kaldırımdakiler son anda kurtuldu 22.10.2021 | 10:36
Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar’ın hayatını kararttı 03:18
Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı 22.10.2021 | 10:31

Gaziantep'te, yaklaşık bir buçuk yıl önce 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan tartışmanın güvercin besleme meselesinden değil, sosyal medya üzerinden bir kızın kışkırtması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan tartışmanın iç yüzünün uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldığını belirten Avukat Abdullah Aksoy, olay sonrası aileler arasında başlayan husumetin ise barış yemeği ile sonlandırıldığını vurguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Hz. Yakup Cami yakınlarında 16 yaşlarındaki 4 çocuk besleme güvercinleri yüzünden tartışma yaşamış, kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu 16 yaşındaki Tamer Yiğit vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Tamer Yiğit'in ölümüne sebep olan Fayat A., Yakup A. ve İbrahim Halil D. isimli 3 çocuk yakalanarak gözaltına alınmış, olayın direkt sorumlusu olarak belirlenen Fayat A. ile Yakup A. isimli iki kardeş tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından ise aileler arasında husumet başlamış ve maktulün yakınları, zanlıların evini ateşe vermişti.

KAVGA, SOSYAL MEDYADAN BİR KIZIN TAHRİK ETMESİ SONUCU ÇIKMIŞ
Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan olay sonrası 16 yaşındaki Tamer Yiğit, aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından soruşturma derinleştirilirken, olayın iç yüzünün çok farklı olduğu ortaya çıktı. 16 yaşlarındaki dört çocuğun tartışmasıyla başlayan ve bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayın sosyal medya üzerinden şahısları kışkırtan ve birbirinin üzerine gönderen bir kız yüzünden çıktığı belirlendi.

"OLAYIN ESASINDA GÜVERCİN MESELESİ DEĞİL DE KIZ MESELESİ VAR"
Yaşanan süreci anlatan ve olayın iç yüzünün uzun süre sonra ortaya çıktığını vurgulayan sanıkların avukatı Abdullah Aksoy, "Bir buçuk yıl önce yaşanan olayın iç yüzü medyaya yansıyanlardan çok daha farklı. Olayın esasında güvercin meselesi değil de kız meselesi var. Olay, 700 kilometre uzaklıktaki bir kızın sosyal medya üzerinden maktulü araması ve maktulü tahrik etmesi sonucu başlıyor. Kız çocuğu, maktule sosyal medya üzerinden ulaşarak baş zanlının üzerine gönderiyor. Sonrasında iki şahıs karşı karşıya gelince bir tartışma yaşanıyor ve tartışmanın neticesi ölümle sonuçlanıyor. Yani olayın meydana geliş sebebi güvercin değil, sosyal medya üzerinden gerçekleşen tahrik ve tartışmadır" dedi.

"AİLELER BARIŞTIRILDI AMA YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"
Olay sonrası iki aile arasından husumet başladığını ve bu sürecin kan davasına dönüşmek üzereyken iki ailenin barıştırıldığını da aktaran Avukat Abdullah Aksoy, "Tabi ki bu olay çok üzücü bir olay, ölen çocuğa Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu hadisenin olmasını kimse istemezdi. Sonrasında olayın sıcaklığıyla aileler arasında istenmeyen hadiseler da yaşandı ama sonuç olarak toplumsal barış için aileler bir araya geldi. Ailelerin barış için bir araya gelmesi sonuç olarak çok güzel. Aileler, Gaziantep'in Nizip ilçesinde kanaat önderleri, yetkililer ve aile büyüklerinin de desteğiyle barış yemeğinde bir araya gelerek husumeti sonlandırdı. Zaten olayla ilgili yargı süreci de devam ediyor" diye konuştu.

AİLELER BARIŞ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ, HUSUMET SONA ERDİRİLDİ
Cinayetle sonuçlanan ve 16 yaşındaki bir çocuğu hayattan koparan olayın ardından aileler arasında başlayan husumet, kanaat önderleri, yetkililer ve aile büyüklerinin araya girmesiyle tatlıya bağlanarak sonlandırdı. Barış yemeğinde dualar okunarak aile bireylerinin el sıkışması sağlandı. Yapılan konuşmaların ardından barış yemeğine katılan iki ailenin büyükleri el sıkışarak ve birbirlerine sarılarak husumeti sonlandırdı. Barış yemeğine iki ailenin bütün fertleri ile Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, ilçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı, kanaat önderleri, diğer yetkililer ve aile büyükleri katıldı. Olayla ilgili yargı sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA