2 kişinin öldüğü köy kahvesi dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı | Video

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere Köyü'nde, muhtar Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban'ı kahvehanede öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.