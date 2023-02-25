Video Yaşam 2 kişinin öldüğü köy kahvesi dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı | Video
2 kişinin öldüğü köy kahvesi dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı | Video

2 kişinin öldüğü köy kahvesi dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı | Video

25.02.2023 | 12:46

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere Köyü'nde, muhtar Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban'ı kahvehanede öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli jandarma tarafından kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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