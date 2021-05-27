Video Yaşam 2 yıl sonra vücudundan çıkartılan kurşun, silahı ateşleyeni tespit edecek | Video

2 yıl sonra vücudundan çıkartılan kurşun, silahı ateşleyeni tespit edecek | Video

2 yıl sonra vücudundan çıkartılan kurşun, silahı ateşleyeni tespit edecek | Video
27.05.2021 | 15:45

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Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmada, kritik bölgesine kurşun isabet şahsı yaralayan kişi, ameliyatla çıkartılan kurşunun balistik inceleme raporuna göre belli olacak.

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Olay, Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2019 tarihinde meydana geldi. İki gurup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, tüfekle vurularak ağır yaralanan Cihat Çelenk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, aynı olayda G.A., C.Ç. ve F.Ç. ise yaralanmıştı.

YAKLAŞIK 2 YIL BOYUNCA VÜCUDUNA KURŞUNLA YAŞADI
Olayın arından vücuduna kurşun isabet eden C.Ç., ameliyata alınmak istedi ancak doktorlar kurşunun hayati tehlike arz eden bir bölgede olduğundan müdahale edemedi. Kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahla yaralanan ve vücuduna isabet eden kurşunu yaklaşık 2 yıl boyunca vücudunda taşıyan C.Ç., 24 Mayıs'ta Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu ve kurşun çıkartıldı.

ŞAHSI YARALAYAN KURŞUN, BALİSTİK İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Adli süreç ve hastane incelemelerinin arından Samsun OMÜ Tıp Fakültesinde başarılı bir operasyon geçiren C.Ç.'nin vücudundan kurşun çıkartıldı. C.Ç.'yi yaralayan tabancanın, kurşuna yapılacak balistik inceleme sonucu ortaya çıkacağı ve şahsı yaralayan kişinin bu şekilde tespit edeceği öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili 5 kişinin tutukluluklarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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