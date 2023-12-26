20 milyon TL değerinde kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video
ADANA'da, operasyon düzenlenen depo ve park halindeki kamyonette, piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan kaçak doldurulmuş 10 milyon 800 bin adet sigara ele geçirildi.
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