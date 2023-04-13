23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Öğretmenler 112'yi arayarak ambulans çağırdı. Fenalaşan 19 öğrenci ambulanslar ile Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öğrencilerin yorulmaya dayalı fenalık geçirdiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21
00:37
Siirt'te binaya yıldırım düştü | Video 13.04.2023 | 16:02
01:33
Güngören'de binanın çökmesi sonrası yaşananlar güvenlik kamerasında | Video 13.04.2023 | 16:06
01:04
23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49
01:52
Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.04.2023 | 15:16
00:32
Güngören'de bina çöktü! | Video 13.04.2023 | 14:19
00:12
00:46
Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 33 zehir taciri yakalandı | Video 13.04.2023 | 14:11
02:43
'Makas' operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi | Video 13.04.2023 | 14:03
02:19
Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü | Video 13.04.2023 | 14:00
02:13
03:03
Pendik'te 2 grup arasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 13.04.2023 | 13:05
02:51
TEM otoyolundaki kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı | Video 13.04.2023 | 13:02
05:35
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe: 584 tutuklu | Video 13.04.2023 | 12:33
01:29
Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 11:40
07:14
01:54
Zehir tacirlerine peş peşe darbe! 773 kilo zehir ele geçirdiler… | Video 13.04.2023 | 11:30
03:25
Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü böyle görüntülendi | Video 13.04.2023 | 11:03
01:20
Erzurum'da vahşet! Annesini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı | Video 13.04.2023 | 11:04
01:35
Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video 13.04.2023 | 11:03