23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı | Video 13.04.2023 | 15:49 Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan provası sırasında fenalaşan 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provaları için Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'na götürüldü. Buraya yürüyerek giden öğrenciler, 23 Nisan provalarını yapmaya başladı. Öğrencilerden bazıları bir süre sonra kendilerini iyi hissetmemeye başladı.Öğretmenler 112'yi arayarak ambulans çağırdı. Fenalaşan 19 öğrenci ambulanslar ile Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öğrencilerin yorulmaya dayalı fenalık geçirdiği öğrenildi.