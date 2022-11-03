Video Yaşam 3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu | Video
3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu | Video

3 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi genç kadın erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu | Video

03.11.2022 | 09:26

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 31 Ekim akşamı evinden ayrılan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Aynur Çiçek, erkek arkadaşının ikametinde ölü bulundu.Olayın ardından ortadan kaybolan 3 çocuk annesi Aynur Çiçek’in erkek arkadaşı Şenol Çankaya, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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3 çocuk annesi Aynur Çiçek'in yakınları Cumhuriyet Polis Karakoluna gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Aynur Çiçek'in yakınları genç kadının bulunması için çalışma başlattı. Aynur Çiçek'in kaybolduğu gün, bir süredir görüşmediği erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile Emek Mahallesindeki bir evden ayrıldığının belirlenmesinin ardından arama çalışmalarıÇankaya üzerinde yoğunlaştı. Aynur Çiçek'in yakınlarıyla telefonda görüşen Şenol Çankaya, değişik bahanelerle onları yanıltmaya çalışırken, bugün sabah saatlerinde Şenol Çankaya'nın ikamet ettiği Emek Mahallesindeki adrese gelen yakınları, kapı açılmayınca pencereden içeri baktıklarında genç kadını yerde yatarken buldular. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan kontrolde genç kadının birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayı haber alan çocukları, kardeşleri ve diğer yakınları olay yerinde kendilerinden geçerken, Aynur Çiçek'in cansız bedeni, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından ortadan kaybolan Aynur Çiçek ikametinde ölü bulunduğu erkek arkadaşı Şenol Çankaya'nın Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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