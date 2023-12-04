30 ilde 69 kişiyi dolandıran şüphelilere eş zamanlı operasyon: 6 zanlı tutuklandı | Video
“Oltalama” yöntemiyle 30 ilde 69 kişiyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 3 ilde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
Devam eden çalışmalar neticesinde; Diyarbakır merkezli Mersin ve Ankara illerini kapsayan faaliyette şüphelilere ait 6 ayrı adreste eş zamanlı arama ve yakalama faaliyeti icra edilmiş olup 5 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 2 adet kredi kartı ve 4 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Biri cezaevinde olmak üzere gözaltına alınan 5 şüpheli ile birlikte 6 kişi tutuklandı.
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