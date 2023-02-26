33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez, "AFAD’ın ışığını görünce ağladım" | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altından 33 saat sonra çıkartılan Filiz Gülmez (57), “AFAD’ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim” ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
01:17
İzmir’de kazada savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada | Video 26.02.2023 | 08:37
00:36
Gece gündüz oldu: İşte depremin en ürkütücü görüntüsü | Video 25.02.2023 | 21:36
10:29
00:14
Depremzede çocuklara maç sürprizi 25.02.2023 | 19:12
03:50
Buz tutan Abant Gölü böyle görüntülendi | Video 25.02.2023 | 16:57
00:49
01:34
04:03
01:00
Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı | Video 25.02.2023 | 16:13
00:18
Artvin'de heyelan anı kamerada | Video 25.02.2023 | 16:13
00:36
Niğde'de 5.3 büyüklüğündeki deprem kamerada | Video 25.02.2023 | 15:34
01:44
Niğde'de 5.3 büyüklüğünde depremde avizeler böyle sallandı | Video 25.02.2023 | 14:37
05:28
00:54
04:06
İzmir'de kozmetik mağazası deposunda yangın | Video 25.02.2023 | 12:57
15:50
00:54
Ağrı Dağı'ndan kartpostallık görüntü | Video 25.02.2023 | 12:46
00:28
2 kişinin öldüğü köy kahvesi dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı | Video 25.02.2023 | 12:46