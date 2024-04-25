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Video Yaşam 4’üncü kez makinası çalınan tamirci adım adım hırsızları takip edip makinalarını geri aldı | Video
4’üncü kez makinası çalınan tamirci adım adım hırsızları takip edip makinalarını geri aldı | Video

4’üncü kez makinası çalınan tamirci adım adım hırsızları takip edip makinalarını geri aldı | Video

25.04.2024 | 10:48

Eskişehir’de bu yıl 4’üncü kez çamaşır makinaları çalınan usta, hırsızları adım adım takip edip makinalarını geri aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde çamaşır makinası tamiri yapan Rüstem Uzun'un bu yıl 4'üncü defa makinası çalındı. Oldukça durumdan mustarip olan Uzun'a adeta dadanan hırsızlar, dün yine hırsızlık girişiminde bulunarak iki çamaşır makinasını el arabasına yükleyerek kaçırdılar. Rüstem Uzun'un oğlu komşularının haber vermesiyle aracıyla şüphelileri takip etmeye başladı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, Özgürel Sokakta el arabasını bırakıp kaçtılar.

"İKİ MAKİNAMI ALMIŞLAR"
Makinalarının sürekli çalındığını belirten Rüstem Uzun, "Komşularım telefon ettiler. Evden eşya çalınıyor diye. Ben çıkıp eve çıkmışlar, oğlum n görmüş. Sonra da el arabasının üzerine bizim makineleri tanıyınca, sonra el arabasını, otomobilimizle takibe başlamış. İki makinamı almışlar, el arabasıyla kaçmışlar. Şuanda şüphelileri bilmiyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarını takip ettireceğiz. Vallahi benim bu yıl bu 4., dün de aynı şekilde bir makinamı götürmüşler. Dün ben şehir dışındaydım" dedi.

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