7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video
Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı, kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.
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