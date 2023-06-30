Video Yaşam 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video
7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video

7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video

30.06.2023 | 12:16

Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza anı, kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

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Kaza, dün TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampalarında meydana geldi. 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada trafikte uzun araçlar kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza anı ise kazaya karışan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan bir otomobilin bariyerlere çarptığı, arkasındaki araçların da duramayarak zincirleme kazaya karıştığı görülüyor.

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