ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çöktüğü anlar çevredeki diğer bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmeyle birlikte bölgeden yoğun duman yükselirken, şu ana kadar enkazdan 35 kişinin çıkarıldığı açıklandı.