Video Yaşam ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video

ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video

ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video
24.06.2021 | 19:02

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ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çöktüğü anlar çevredeki diğer bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Çökmeyle birlikte bölgeden yoğun duman yükselirken, şu ana kadar enkazdan 35 kişinin çıkarıldığı açıklandı.

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