Adana'da acı ölüm: Sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu! | Video

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bu arada, 15 gün içinde bu bölgede 7 kişi boğuldu. İlyas Bircan, Haziran ayından bu yana Adana'da boğulan 23. kişi oldu.