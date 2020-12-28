Video Yaşam Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video

Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video

Adana'da çevredeki insanları torpil patlatarak korkutarak şahıstan 'Koronavirüs açıklaması' | Video
28.12.2020 | 12:20

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Adana’da bir market sahibi, dükkanının yanında sosyal mesafeli oturmayan kişileri ayırmak için aralarında torpil patlatıp şaka yaptı. Bu anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenirken market sahibi Ferdi Şen, "Bunları bir daha görsem yine yapardım. Sağlık elden gitti mi geri dönüşü yok" dedi.

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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde market işleten Ferdi Şen, geçen hafta dükkanının yanındaki sandalyelerde sosyal mesafesiz oturan 2 kişiyi mesafeli oturmaları konusunda uyardı. Bu uyarıları dikkate almayan kişileri ayırmak için bir şaka yapmayı düşünen Şen, torpil aldı. Aldığı torpili Şen, 2 kişinin arkasına gidip yakarak aralarına bıraktı. Torpilin patlaması sonucu ise 2 kişi yerinden fırladı. Bu anları kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşan Şen, saatler içerisinde binlerce kez izlenip beğeni aldı.


Sosyal mesafesiz oturan kişiler ise Şen'i haklı bulup sandalyelerin arasındaki mesafeyi ayırdı.


"Tarkan ve kurt gibilerdi"
İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ferdi Şen, "Adana'da vakalar aldı başını gidiyor. Burada oturan kişileri de birkaç defa sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardım. Hatta, 'Kendinize acımıyorsunuz, bari ailelerinize acıyın' dedim. Onlarda bana, 'Biz ailemizi Gaziantep'e yolladık, rahatız' dedi. Bu da benim tuhafıma gitti. Baktım hala Tarkan ve kurt gibi oturuyorlar. Bunlara şaka yapayım dedim ve torpil atıp uyardım" diye konuştu.


"Sağlık elden gitti mi geri dönüşü yok"
O günden sonra o kişilerin bir daha gelmediklerini söyleyen Şen, "Sosyal medyaya bu videoyu attığımda çok beğeni geldi. Kimisi keşke tatlı dille söyleseydiniz dedi. Bende onlara buranın Adana olduğunu ufak bir şaka yapmak istediğimi söyledim. Gerçi bu kadar tepki alacağımı bilsem yapmazdım. Bunları bir daha görsem yine yapardım. Çünkü bu sağlık. Sağlık da elden gitti mi geri dönüşü yok. Kimileri eleştirdi ama bazı kişilerde beni haklı buldu. Torpili attığım kişilerde biraz bana kızdı ama sonra haklısın dediler" ifadelerini kullandı.

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