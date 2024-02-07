Adana'da firari FETÖ'cüler kıskıvrak yakalandı | Video
Adana’da terör örgütü FETÖ’den haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firarı TEM polisi tarafından yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan Süleyman Danyel K., Emel U. ve Uğur T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
"ÖRGÜTÜN ADINA ÖĞRETMENLİK VE ABLALIK YAPMIŞ"
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince terör örgütü FETÖ üyeliğinden aranan Emel U. (31), Adana'da saklandığı bir adreste yakalandı. Yakalanan şüphelinin, terör örgütü FETÖ'nün bağlantılı olduğu kurumlarda öğretmenlik yaparken üniversite öğrencilerine ev ablalığı yaptığı öğrenildi.
"FETÖ'CÜ FİRAR AVUKAT SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI"
Terör örgütünün düzenlendiği sohbet toplantıları katılan, örgütle iltisaklı derneğe üyelik kaydı bulunduğu öne sürülen avukat Uğur T. hakkında, Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 1 yıldır firar gezen avukat, TEM polisleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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